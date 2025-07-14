Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem uygulandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alana izinsiz giren 3 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı orman arazileri, yangın yolları, koy ve plajlarda çok yönlü denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        Ekiplerin yaya, motosikletli ve dron aracılığıyla sahada kontrolleri sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Muğla Valiliğinin 2025/2 sayılı genel emri kapsamında giriş iznine tabi ormanlık alanlarda yapılan kontrollerde, izinsiz bulunan 3 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği idari işlem uygulandı. Vatandaşlara ormana izinsiz girilmemesi, ateş yakılmaması ve duman görüldüğünde 112'yi aranması gerektiği hatırlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

        Jandarma ekiplerinin, denetimlerini yaz boyunca sürdüreceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Datça'da kontrollerde 13 günde 23 bin kişi sorgulandı
        Datça'da kontrollerde 13 günde 23 bin kişi sorgulandı
        Bodrum FK yenişemedi
        Bodrum FK yenişemedi
        Muğlaspor transferde tam gaz
        Muğlaspor transferde tam gaz
        Bodrum'da motoryat kayalıklara çarptı
        Bodrum'da motoryat kayalıklara çarptı
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'