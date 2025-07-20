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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:25
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı
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        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı başladı.

        Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı, Marmaris'ten verildi.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önemini anmak, barış ve özgürlükle geleceğe güvenle bakmak için 20 Temmuz'da Marmaris'ten Kıbrıs'a açılan yelkenler, 25 Temmuz'da yarışı tamamlayacak.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarışların ikinci etabında 150 sporcu 340 mil süren rotada kıyasıya mücadele edecek.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bağımsızlığına ve özgürlüğüne saygının yanı sıra "Mavi Vatan"a bağlılığın güçlü simgesi olarak da öne çıkacak.

        Etap sonunda kazanan takıma bu yıl ilk kez Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlanan özel kupa takdim edilecek.

        Yarışmacılar, Marmaris Körfezi'nde Kaymakam Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın'ın verdiği startla uğurlandı.

        Kaymakam Kaya, hakem telsizinden yarışmacılara başarılar dileyerek, rüzgarlarının bol, denizin sakin olmasını temenni etti.

        İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da kasım ayında da Marmaris'ten Karpaz'a bir yarışın daha olacağını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında bayraklarını göstermeye devam edeceklerini aktardı.

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