Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı

Dalyan, İztuzu ve Sarıgerme bölgelerinin turizmde sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Tezcan, festivallerle bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını belirtti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

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