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        Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:37
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        Muğla'da "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" başladı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

        Ortaca Belediyesince düzenlenen etkinliğin açılışına, Belediye Başkanı Evren Tezcan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Başkan Tezcan, festivalin 28'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Dalyan, İztuzu ve Sarıgerme bölgelerinin turizmde sadece Muğla'nın değil Türkiye'nin gözbebeği olduğunu vurgulayan Tezcan, festivallerle bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını belirtti.

        Festivalin ilk günü, grup Zakkum konser verdi.

        İsmail Altunsaray, Haluk Levent, Aydilge ve Zara'nın konser vereceği etkinlik, 27 Temmuz'da sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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