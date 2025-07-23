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        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:16
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        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A, A.Y, C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Temmuz'da Ortaca ve Köyceğiz'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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