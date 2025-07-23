Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Zanlılardan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A. ve A.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.Y, H.K, E.D, Ö.A, Ç.A, A.Y, C.K, S.Y, M.D. ve A.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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