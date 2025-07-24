Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Temmuz'da, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda, aralarında çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Mısır uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
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