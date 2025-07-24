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        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:40
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        Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 7 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Seydikemer Adliyesi'ne sevk edildi.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Temmuz'da, Eşen Mahallesi Karadere Plajı'nda, aralarında çocukların da bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Mısır uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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