Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da, "Muhtarlar Günü" programı düzenlendi

        Muğla'da,"Muhtarlar Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen programda, 13 ilçeden ve Türkiye'nin farklı illerinden muhtarlar bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:07 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da, "Muhtarlar Günü" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da,"Muhtarlar Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen programda, 13 ilçeden ve Türkiye'nin farklı illerinden muhtarlar bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlik, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yemek programıyla devam etti.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, il genelinde yürütülen hizmetlerde muhtarların yönlendirici rolüne dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, 13 ilçede mahalle muhtarlarıyla doğrudan temas kurarak bilgi paylaşımı, yatırım planlaması ve hizmet koordinasyonunu yürüttüğünü ifade etti.

        Yılmaz, her yatırımın, her çalışmanın merkezinde muhtarların görüşü olduğuna işaret ederek, Muğla'nın yüzölçümü bakımından İstanbul’un yaklaşık iki buçuk katı büyüklüğünde bir coğrafya olduğunu, kimi zaman bir ilçeden diğerine gitmenin saatler aldığını aktardı.

        Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça da muhtarların yerel yönetimlerin çözüm ortağı olduğunu, yaşanan sorunları en hızlı şekilde çözebilmek için muhtarlarla uyum içinde çalıştıklarını aktardı.

        Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ise Muğla'da 13 ilçeden muhtar derneklerinin bir araya gelmesinin Türkiye geneline örnek teşkil ettiğini ifade etti.

        Federasyon Başkanı Hayrettin Akay da görevini fedakarca sürdüren tüm muhtarların gününü kutladı.

        Birlik, dayanışma ve yerel yönetimlerde iş birliği mesajları verilen programa, Muğlalı muhtarların yanı sıra Rize, Şanlıurfa, Edirne, Antalya ve Mardin illerinden gelen muhtar dernekleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Trump ile Zelenskiy bir araya geldi
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        Prens Andrew unvanlarından vazgeçti
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        YÖK'ten ders reformu sinyali
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Sane sözleri!
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        "Silahlar kime teslim edilecek?"
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Anadolu Efes evinde kayıp!
        Zehir gibi et
        Zehir gibi et
        Test sonuçları çıktı
        Test sonuçları çıktı
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        Ayıyı dumanla durdurabildi!
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        Tedesco'nun ilk 11'i şekilleniyor
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!

        Benzer Haberler

        Sanatçı Yeşim Salkım kız çocukları yararına Bodrum'da konser verdi
        Sanatçı Yeşim Salkım kız çocukları yararına Bodrum'da konser verdi
        Muğla Genç Kızılay İl Yönetimi MSKÜ Rektörü Kaçar'ı ziyaret etti
        Muğla Genç Kızılay İl Yönetimi MSKÜ Rektörü Kaçar'ı ziyaret etti
        Muğla'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Muğla'da kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl...
        Fethiye'de bir kadının darbedilmesiyle ilgili yargılanan 3 sanığa 6'şar yıl...
        Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de bir koyda 59 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu, tedavi gördüğü hastanede öld...
        Fethiye'de denize düşen yamaç paraşütü pilotu, tedavi gördüğü hastanede öld...