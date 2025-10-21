Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle seraları zarar gören üreticilere, Büyükşehir Belediyesince gübre desteği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:24
        Muğla'da selden zarar gören üreticiye gübre desteği verildi
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, geçen hafta etkili olan yağışlar nedeniyle seraları zarar gören üreticilere, Büyükşehir Belediyesince gübre desteği yapıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler yağışların hemen ardından bölgede hasar tespit çalışması yaparak üreticilerin ihtiyaçlarını belirledi.

        Belediye tarafından Karaburun ve Dereköy mahallelerinde selden etkilenen 34 üreticiye, yaklaşık 110 dekarlık alanda kullanılmak üzere 550 litre aminoasit ve organik madde içeren gübre desteği verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, afet sonrası tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için hızla harekete geçtiklerini, üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

        İlk andan itibaren ekipleri sahaya yönlendirerek zarar tespiti yaptıklarına kaydeden Aras, "Şimdi de bitkilerin yeniden güçlenmesi ve üretimin devamı için gübre desteği sağlıyoruz. Bizim için tarımsal üretim yalnızca ekonomik değil, toplumsal dayanışmanın da temeli. Muğla’nın bereketli topraklarında üreticimizin emeğini korumak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Karaburun Mahallesi sakinlerinden Güllü Sarı da selden 5 dönümlük arazideki ağaçlarının etkilendiği, desteğin çok önemli olduğunu kaydetti.

