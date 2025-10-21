Habertürk
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ana isale hattında meydana gelen arıza, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince 16 saatlik çalışmanın ardından giderildi.

        Giriş: 21.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:59
        Fethiye'de ana isale hattındaki arıza 16 saatte giderildi
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ana isale hattında meydana gelen arıza, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince 16 saatlik çalışmanın ardından giderildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak için MUSKİ ekiplerinin 7 gün 24 saat sahada görev yaptığı belirtildi.

        Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'nde saat 06.00'da meydana gelen arızaya hızla müdahale eden ekipler, çalışmalarını saat 22.00'de tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Meltem Sibel Tekeoğlu Kurtuluş, arızanın vatandaşları mümkün olan en az düzeyde etkilemesi için ekiplerin erken saatlerden itibaren sahada olduğunu belirtti.

        Karaçulha ana depodan merkez depoları besleyen isale hattında arıza meydana geldiğini hatırlatan Kurtuluş, arızanın yaklaşık 8 metre derinlikte ve müdahalesinin oldukça zor olduğunu anlattı.

        Kurtuluş, Fethiye'nin yaklaşık 10 mahallesini etkileyecek arızaya depo seviyelerinin yüksek olması ve sondaj kuyularının devreye alınmasıyla birlikte sadece Çamköy ve Eldirek mahalleriyle Taşyaka ve Cumhuriyet mahallelerinin üst kısımlarının etkilendiğini kaydetti.

        Arızayı 20 personel, 2 kamyon, 1 ekskavatör, 2 kepçe, 1 kuga ve 3 ekip aracıyla sabah saatlerinde müdahale edildiğini belirten Kurtuluş, 16 saatlik yoğun ve detaylı bir çalışmanın ardından hattı yeniden devreye aldıklarını bildirdi.

