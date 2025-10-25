Bodrum Devlet Hastanesinde kalp pili uygulamasına başlandı

Bodrum Devlet Hastanesi kardiyoloji servisinde kalp pili uygulamasının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin kardiyoloji servisinde Doç. Dr. Volkan Doğan başkanlığında, kardiyologlar Dr. Esra Çolak, Dr. Yahya Dağcan Bıçakçı, Dr. Gündüz İncesu, anjiyo sorumlu hemşiresi Zehra Özdaş, anjiyo hemşiresi Zeliha Varlıgan ve röntgen teknisyeni Sümeyra Durdağı'ndan oluşan ekip tarafından son bir haftada önemli işlemler yapıldı.

Hastanede ilk kez şoklama pil takıldı, 2 hastaya geçici kalp pili uygulandı ve yine ilk kez kalp zarından iğneyle sıvı çekme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca uzun süredir tıkalı olan 3 damar açılarak hastalar sağlığına kavuşturuldu.

Bunun yanı sıra beş gün içinde Bodrum Devlet Hastanesi acil servisine başvuran ve Muğla'da tedavi bekleyen 2 kalp krizi hastasına da anjiyografi ünitesinde başarılı müdahalelerde bulunuldu. Müdahaleler sayesinde hastaların hayati tehlikeleri ortadan kaldırıldı.

Bodrum Devlet Hastanesinde üç ayda yalnızca kardiyoloji değil, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum başta olmak üzere birçok branşta da başarılı operasyon ve tedavi hizmetlerinin sürdüğü bildirildi.