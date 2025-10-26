Muğla'da silahlı çatışmaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çıldır Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu belirlenen 2 grup arasında silahlı çatışmaya ilişkin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.B, T.B. ve H.H.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, fişek ve şarjörleri ele geçirildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, sokaktaki 3 otomobile kurşun isabet etti.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
