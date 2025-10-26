Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 26.10.2025 - 21:07
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ﻿Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi

        Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)

        Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

