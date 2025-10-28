GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batmasına ilişkin 10 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyetteki işlemler sonrası Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan adli kontrol şartıyla salıverilen şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz üzerine şüphelinin tutuklandığı, bu nedenle adli kontrolle serbest bırakılan kişi sayısının 4'e düştüğü öğrenildi.

Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot batmış, bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmeni kurtarmıştı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.