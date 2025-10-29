Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yolcu gemisi "Blue Sapphire" personel değişimi ve ikmal için Marmaris'te

        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, personel değişimi ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:42 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:42
        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, personel değişimi ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
        "Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, personel değişimi ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        İzmir'in Çeşme ilçesinden gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Geminin 4 gün limanda kalacağı ve bu sürede personel değişimi, yakıt ikmali ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği belirtildi.

        Yolcu gemisinin, ikmalin ardından Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

