Yolcu gemisi "Blue Sapphire" personel değişimi ve ikmal için Marmaris'te
"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, personel değişimi ve ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
İzmir'in Çeşme ilçesinden gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Geminin 4 gün limanda kalacağı ve bu sürede personel değişimi, yakıt ikmali ve diğer ihtiyaçlarının giderileceği belirtildi.
Yolcu gemisinin, ikmalin ardından Rodos Adası'na hareket edeceği öğrenildi.
