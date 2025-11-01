Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 şüpheli ile 1 organizatör, fiber lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:05 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ üyesi 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 8 şüpheli ile 1 organizatör, fiber lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Turgutreis Sahil Güvenlik Merkezi tarafından, Yalıkavak açıklarında şüpheli bir fiber lastik botun tespit edildiği bilgisi üzerine bölgeye iki Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

        Ekipler, şüpheli lastik botu yurt dışına çıkmaya çalışırken durdurdu.

        Yapılan kontrollerde lastik bottaki 8 şüphelinin "FETÖ üyesi olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışına çıkış yasakları olan meslekten ihraç edilen eski albay, eski üsteğmen ve eski astsubay, 1 kişinin de göçmen kaçakçılığı şüphelisi olduğu belirlendi.

        Ekiplerce Yalıkavak Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin yurt dışına kaçmak için Aydın'ın Didim ilçesinden fiber lastik bota bindikleri tespit edildi.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş

        Benzer Haberler

        Muğla'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti
        Time Out dergisi Likya Yolu'nu "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçti
        Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldü
        Motosikletiyle refüje çarpan üniversiteli Eren öldü
        Sipay Bodrum FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak
        Sipay Bodrum FK deplasmanda Boluspor'la oynayacak
        Muğlaspor evinde ilk kez sahaya çıkacak
        Muğlaspor evinde ilk kez sahaya çıkacak
        Datça'da öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında der...
        Datça'da öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında der...