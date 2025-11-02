Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra dağlık alanda kaybolan kişi, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:54
        Kargı Mahallesi'nden dün sabah saatlerinde Domuzçukuru mevkisi yönüne yürüyüşe çıkan İ.H. (36) Kızıldağ mevkisinde yolunu kaybederek sarp bölgede mahsur kaldı.

        Durumun Muğla AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara gece saatlerinde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen İ.H, güvenli alana ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

