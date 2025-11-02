Datça'da dağlık alanda kaybolan kişi kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra dağlık alanda kaybolan kişi, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmasıyla bulundu.
Kargı Mahallesi'nden dün sabah saatlerinde Domuzçukuru mevkisi yönüne yürüyüşe çıkan İ.H. (36) Kızıldağ mevkisinde yolunu kaybederek sarp bölgede mahsur kaldı.
Durumun Muğla AFAD İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara gece saatlerinde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen İ.H, güvenli alana ulaştırıldı.
