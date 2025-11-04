Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da çıkan ev yangınları söndürüldü

        Muğla'nın Ula ve Fethiye ilçelerinde çıkan ev yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:39 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da çıkan ev yangınları söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ula ve Fethiye ilçelerinde çıkan ev yangınları, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ula'nın Gökova Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, belirtilen adrese gitti.

        İtfaiye ekiplerince iki katlı evin zemin ve birinci katında çıkan yangına müdahale edilerek söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

        Göcek Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, evin yatak odasında çıkan yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Muğla'da iklim şartlarının iyi gitmesi çam balı rekoltesini yükseltti
        Muğla'da iklim şartlarının iyi gitmesi çam balı rekoltesini yükseltti
        Emekli işçiden güneş enerjili bisiklet, el yapımı kompresör
        Emekli işçiden güneş enerjili bisiklet, el yapımı kompresör
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su caddeye aktı
        Bodrum'da ana isale hattı patladı, tonlarca su caddeye aktı
        Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı
        Bodrum'da karaya oturan yelkenli tekne kurtarıldı
        Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu
        Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu