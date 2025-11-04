Muğla'da çıkan ev yangınları söndürüldü

Göcek Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktığı ihbarına giden itfaiye ekipleri, evin yatak odasında çıkan yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince iki katlı evin zemin ve birinci katında çıkan yangına müdahale edilerek söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

