        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da çevreyi kirletenlere 1 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl çevreyi kirlettiği tespit edilen 524 kişi ve firmaya toplam 1 milyon 643 bin 748 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:06
        Bodrum'da çevreyi kirletenlere 1 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulandı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl çevreyi kirlettiği tespit edilen 524 kişi ve firmaya toplam 1 milyon 643 bin 748 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

        Zabıta ekipleri Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç mahallelerinde, otobüslerin sıklıkla park ettiği yol kenarlarına atılmış çöplerde incelemeler yaptı.

        Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yol kenarlarına çöp attığı tespit edilen otobüs plakası ve firmasına, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince cezai işlem uygulandı.

        Yapılan son uygulamalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 524 kişi ve firmaya 1 milyon 643 bin 748 lira ceza kesildi.

        Belediye ekipleri ayrıca, belirlenen yerler dışında park eden otobüslere de ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

