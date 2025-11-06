Bodrum'da çevreyi kirletenlere 1 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl çevreyi kirlettiği tespit edilen 524 kişi ve firmaya toplam 1 milyon 643 bin 748 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

Zabıta ekipleri Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç mahallelerinde, otobüslerin sıklıkla park ettiği yol kenarlarına atılmış çöplerde incelemeler yaptı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yol kenarlarına çöp attığı tespit edilen otobüs plakası ve firmasına, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince cezai işlem uygulandı.

Yapılan son uygulamalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 524 kişi ve firmaya 1 milyon 643 bin 748 lira ceza kesildi.

Belediye ekipleri ayrıca, belirlenen yerler dışında park eden otobüslere de ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyor.