        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce fidan toprakla buluşacak

        –Muğla'da, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:57
        Muğla'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında binlerce fidan toprakla buluşacak
        Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün sorumluluk alanındaki Muğla'da 13 ve Aydın'da 17 olmak üzere 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

        İllerde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00'de başlayacak.

        Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

        Muğla'da, 19 Eylül'de Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanda ilk fidanlar toprakla buluşturulacak. Fidan dikim töreni Sazak Köyü Kızlanarası mevkiinde yapılacak.

        Köyceğiz'de yapılacak fidan dikim alanındaki son hazırlıkları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" mottosuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yeşil Vatanın yeni fertleri fidanları, 11 Kasım Salı günü 7'den 70'e tüm kesimlerin katıldığı törenlerde toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Ülküdür, şunları kaydetti:

        "Muğla'daki ana dikim programımızı Köyceğiz'de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül'de yaşanan yangın sonrası sahadaki çalışmalarımız hızla başladık. Sazak ve Pınarköy arasında kalan Kızlanarası mevkisinde yangından etkilenen geniş bir alanı ağaçlandırmaya hazır hala getirdik. Köyceğiz'de yanan alanın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturmuş olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

