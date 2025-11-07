Muğla'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalış timi ve botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Leylek Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

