        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:24 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:26
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Leylek Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalış timi ve botu görevlendirildi.

        Ekipler bölgedeki 15'i çocuk 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

