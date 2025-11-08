Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağışı kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:52
        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kitap bağışı kampanyasıyla 5 bin 200 kitap toplandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlatıldı.

        İl genelinden vatandaşların desteğiyle toplanan 5 bin 200 yeni kitap, Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleriyle ihtiyacı olan okul ve mahalle kütüphanelerinde değerlendirilecek.

        Devam eden kampanyaya destekte bulunmak isteyenler, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ne bağış yapabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kampanyayı, kültür ve sanat kenti Muğla'da herkesin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını güçlendirmek amacıyla başlattıklarını belirtti.

        Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Aras, kitap okumanın çağın dijital imkanlarına rağmen önemini koruduğuna değindi.

        Kitabın insanın en iyi dostu ve onu aydınlatan yol arkadaşı olduğunu ifade eden Aras, bir insanın sahip olabileceği en büyük servetin okuduğu kitaplar olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

