Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinliği yapıldı

        Muğla'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllü öğrenciler topluluğunca farkındalık ve moral etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Lösemili Çocuklar Haftası" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllü öğrenciler topluluğunca farkındalık ve moral etkinliği düzenlendi.

        Eğitim Araştırma Hastanesi'nde stant açan topluluk üyeleri, çocuklarla resim boyama etkinliği gerçekleştirdi ve ailelere lösemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Renkli ve duygusal anlara sahne olan etkinlikte, çocuklar kısa süreliğine tedavi ortamından uzaklaşarak keyifli vakit geçirdi. Topluluk üyeleri lösemiyle mücadelede erken tanı, moral ve desteğin önemine dikkat çekti.

        Standı ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Destek ve Kalite Yönetim ekibi öğrencilere ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap top...
        Muğla'da "Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor" kampanyasıyla 5 bin 200 kitap top...
        Bodrum'da yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor
        Bodrum'da yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        MHP Muğla İl Başkanı Demirel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        MHP Muğla İl Başkanı Demirel'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Antik Kent'te zeytin...
        11. Uluslararası Milas Zeytin Hasat Şenliği kapsamında Antik Kent'te zeytin...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesa...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aras'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesa...