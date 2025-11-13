Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda yaklaşık 276 bin yolcu ağırladı

Bodrum Cruise Port'un 2025 sezonunda yaklaşık 276 bin yolcuyu ağırladığı bildirildi.

Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, liman 2025 kruvaziyer sezonunu 12 Kasım'da, 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle kapattı.

Yine aynı gemiyle 3 Nisan'da açılan sezonda liman, toplam 116 kruvaziyer gemisi ve 138 bin 149 yolcuyu ağırladı.

Farklı ülkelerden gelen yolcuları misafir eden Bodrum Cruise Port, lüks segmentte artan sefer sayıları ve ilk kez Bodrum'a uğrayan gemilerle dikkati çekti. Bu sezon 12 yeni gemi de ilk kez Bodrum'u rotasına dahil etti.

Limana Bodrum-İstanköy (Kos) Limanı hattında gerçekleşen bin 78 feribot seferi ile 137 bin 848 yolcu taşındı. Kış döneminde de Bodrum-İstanköy hattında feribot seferlerinin devam etmesi planlanıyor.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, Bodrum Cruise Port olarak sezonu hem kruvaziyer hem de feribot operasyonları açısından başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Altyapı gücü, operasyonel tecrübe ve Bodrum'un güçlü destinasyon kimliğiyle her yıl büyüyen kruvaziyer merkezi olmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Güngör, "2026 sezonu için şimdiden yoğun talep var. Gelecek yıl da Bodrum'un kruvaziyer turizminde öne çıkan, aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla fark yaratan bir merkez olmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.