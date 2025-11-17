Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tırla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:59
        Ali E.'nin kullandığı 35 BHG 809 plakalı tır, Torba Mahallesi Demir mevkisinde Ersin Ö. yönetimindeki 48 ASS 616 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

