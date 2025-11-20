Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

Muğla'da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, artan nüfus ve çevresel baskılara dikkati çekti.

Dünya nüfusu arttıkça çevre kirliliğinin de büyüdüğünü belirten Soykan, "Sıfır Atık Vakfı bu konuda ülke genelinde bir çalışma başlatarak ilk organizasyonu Muğla’da yapmaya başladı. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar üniversite öncülüğünde rapor haline getirilerek 16 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak ulusal bir modelin ilk adımının Muğla'da atıldığını kaydetti.

Yalnızca çevreyi korumak için değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülebilir bir yaşamı güçlendirmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, "Sıfır atık bir verimlilik ve milli kaynakları koruma projesidir. Muğla, turizm, tarım ve doğal ekosistemleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri. Atık yönetimi ve israfın önlenmesi hem bölgesel hem ulusal bir sorumluluk." diye konuştu.