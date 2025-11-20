Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

        Muğla'da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:14 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, artan nüfus ve çevresel baskılara dikkati çekti.

        Dünya nüfusu arttıkça çevre kirliliğinin de büyüdüğünü belirten Soykan, "Sıfır Atık Vakfı bu konuda ülke genelinde bir çalışma başlatarak ilk organizasyonu Muğla’da yapmaya başladı. Çalıştaydan çıkacak sonuçlar üniversite öncülüğünde rapor haline getirilerek 16 Aralık'ta kamuoyuyla paylaşılacak." dedi.

        Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak ulusal bir modelin ilk adımının Muğla'da atıldığını kaydetti.

        Yalnızca çevreyi korumak için değil, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülebilir bir yaşamı güçlendirmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, "Sıfır atık bir verimlilik ve milli kaynakları koruma projesidir. Muğla, turizm, tarım ve doğal ekosistemleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri. Atık yönetimi ve israfın önlenmesi hem bölgesel hem ulusal bir sorumluluk." diye konuştu.

        MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Görgülü de sürdürülebilir bir gelecek için kurumların ve bireylerin işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

        Gün boyunca moderatörler ve raportörler eşliğinde çeşitli oturumlarda atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları, tüketim alışkanlıklarının azaltılması, plastiksiz yaşam ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınacak.

        Sıfır Atık Vakfı ile Muğla Valiliği himayesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Hırsızlar park halindeki tekneyi çalamayınca zarar verip kaçtılar
        Hırsızlar park halindeki tekneyi çalamayınca zarar verip kaçtılar
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK liderlik için Ümraniyespor deplasmanında Burhan Eşer: "Amacımız l...
        Bodrum FK liderlik için Ümraniyespor deplasmanında Burhan Eşer: "Amacımız l...
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Milli araya lider girmek önemliydi
        Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: Milli araya lider girmek önemliydi
        Milas Veteriner Fakültesi Birim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Milas Veteriner Fakültesi Birim Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Firari FETÖ'cü Dalamanda yakalandı
        Firari FETÖ'cü Dalamanda yakalandı