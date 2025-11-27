Marmaris'te yol kenarlarındaki bitkiler öğütme aparatıyla temizleniyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla yol kenarları öğütme aparatı takılan iş makinesiyle temizleniyor.
Yol kenarlarında yangına neden olabilecek unsurların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesine takılan öğütme aparatıyla yol kenarları bitki örtüsünden arındırılarak yangın riski azaltılıyor.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü envanterine dahil edilen öğütme aparatıyla yıl boyunca ihtiyaç duyulan bütün mahallelerde temizlik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
