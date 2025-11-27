Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te yol kenarlarındaki bitkiler öğütme aparatıyla temizleniyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla yol kenarları öğütme aparatı takılan iş makinesiyle temizleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:47
        Marmaris'te yol kenarlarındaki bitkiler öğütme aparatıyla temizleniyor
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarını önlemek amacıyla yol kenarları öğütme aparatı takılan iş makinesiyle temizleniyor.

        Yol kenarlarında yangına neden olabilecek unsurların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesine takılan öğütme aparatıyla yol kenarları bitki örtüsünden arındırılarak yangın riski azaltılıyor.

        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü envanterine dahil edilen öğütme aparatıyla yıl boyunca ihtiyaç duyulan bütün mahallelerde temizlik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

