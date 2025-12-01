Datça'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık için yürüyüş düzenlendi

Yol boyunca dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkati çeken katılımcılar, "Zirveler de bizim, patikalar da bizim" mesajı verdi.

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünce (DADADOSK) düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 48 kilometreyi dört günde yürüdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde kadınlar, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında ilçe merkezinden Knidos Antik Kenti'ne kadar yürüyüş yaptı.

