DÜZELTME - "Fethiye'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti" başlıklı haberimizde sehven yer alan sürücünün hayatını kaybettiği bilgisi, "ağır yaralandı" olarak düzeltilmiştir.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İbrahim Uysal'ın kullandığı 07 SEG 37 plakalı motosiklet, Fethiye-Çameli kara yolunda devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine ulaştırılan Uysal, ilk müdahalenin ardından Bodrum'daki hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Uysal'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
