        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'nın İsa ustası kütüphaneye çevirdiği tamirhanesinde kitap sevgisi aşılıyor

        SEBİHA ARSLAN - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde oto tamirciliği yapan ve üç şiir kitabı bulunan İsa İnan, kitaplıkla donattığı tamirhanesine gelen müşterilerine okuma alışkanlığı kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:18
        Datça'nın İsa ustası kütüphaneye çevirdiği tamirhanesinde kitap sevgisi aşılıyor
        SEBİHA ARSLAN - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde oto tamirciliği yapan ve üç şiir kitabı bulunan İsa İnan, kitaplıkla donattığı tamirhanesine gelen müşterilerine okuma alışkanlığı kazandırıyor.

        İlçede yaşamını sürdüren 64 yaşındaki evli ve iki çocuk babası İnan, çocukluğunda başladığı oto tamirciliği mesleğinde 50 yılı geride bıraktı.

        İnan, gönül verdiği mesleğini sürdürürken bir yandan da kitap okumaya merak sardı. Mesleğindeki ustalığı ile öne çıkmayı başaran İnan, çevresinde okuma yazma sevgisi ve şiir yazma tutkusuyla da tanındı.

        Yaklaşık 40 yıl önce şiir yazmaya başlayan İnan'ın bugüne kadar üç şiir kitabı yayımladı, dördüncü kitabı ise basım aşamasına geldi.

        Datça Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinin bir köşesini kütüphane haline getiren İnan, araçlarını tamire getiren vatandaşlar işlerinin bitmesini beklerken kitap okumasına da fırsat sağlıyor.

        - Platonik aşkı şair yaptı

        İsa İnan, AA muhabirine, 40 yıldır Datça'da yaşadığını 50 yıldır da oto tamirciliği yaptığını söyledi.

        Yıllar önce bir otobüs durağında başlayan platonik aşkla şiir yazmaya başladığını anlatan İnan, meslek hayatını şiirle yoğurmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Şiire ve yazmaya ilgisinin askerde de devam ettiğini belirten İnan, "Asker arkadaşımın tavsiyesiyle çok sayıda kitap okudum. İstanbul'da tüm kütüphaneleri gezerek kitap okuyup şiir yazmaya devam ettim. Gönderdiğim bir şiirin de edebiyat dergisinde yayımlanmasıyla o gün bugündür halen yazıyorum." dedi.

        Bugüne kadar 3 şiir kitabı çıkardığını ve dördüncüsünün de basım aşamasında olduğunu vurgulayan İnan, tamir yaptığı sırada bazen şiir yazmak için ilham geldiğini dile getirdi.

        Hem yaptığı işi hem de kitap okumayı ve şiir yazmayı sevdiğine işaret eden İnan, "Kitap okumak ve şiir yazmak benim yaşam biçimim. Kitap nerede, ben ordayım, şiir nerede ben ordayım. Bu nedenle çalıştığım yeri de şiir ve edebiyat alanına dönüştürmek istedim ve ona çevirdim. Şu an tamirhanemdeki kütüphanede 3 binin üzerinde kitap var. Buraya gelen müşteriler önce yanlış yere geldiklerini zannedip şaşırıyorlar. Sonra fikir alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.

        İşlerinin bitmesini bekleyen müşterilerinin tamirhanede kitap okuduğunu, isteyenlerin yanlarında götürdüğünü ifade eden İnan, çok sayıda müşterisinin de kütüphanesine yeni kitap getirdiğini kaydetti.

        Kitap alışverişinin yıllardır devam ettiğini anlatan İnan, cep telefonlarının günlük hayata daha fazla girmesiyle birlikte kitap okuma oranının da azaldığını, insanların daha çok cep telefonlarıyla vakit geçirdiğini dile getirdi.

        - "Datça'yı şiirleriyle tanıttı"

        Aracını tamire getiren müşterilerden Ahmet Erdoğan da İsa ustayla 32 yıl önce tanıştığını belirtti.

        1993 yılında memur olarak atandığı Datça'da emekli olduktan sonra da yaşamını sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Her zaman İsa ustanın yanına gelirim. Burada aracımızın tamir olmasını beklerken kitap okuma fırsatı buluruz. İsa bey çok şen, sıcak, samimi ve güler yüzlü bir insan. İyi bir tamirci olmasının yanı sıra çok iyi bir şair ve yazar. Şiirleriyle de ismini hem Datça'ya hem Türkiye'ye duyurdu. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

