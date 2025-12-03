Datça'nın İsa ustası kütüphaneye çevirdiği tamirhanesinde kitap sevgisi aşılıyor

SEBİHA ARSLAN - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Datça ilçesinde oto tamirciliği yapan ve üç şiir kitabı bulunan İsa İnan, kitaplıkla donattığı tamirhanesine gelen müşterilerine okuma alışkanlığı kazandırıyor.

İlçede yaşamını sürdüren 64 yaşındaki evli ve iki çocuk babası İnan, çocukluğunda başladığı oto tamirciliği mesleğinde 50 yılı geride bıraktı.

İnan, gönül verdiği mesleğini sürdürürken bir yandan da kitap okumaya merak sardı. Mesleğindeki ustalığı ile öne çıkmayı başaran İnan, çevresinde okuma yazma sevgisi ve şiir yazma tutkusuyla da tanındı.

Yaklaşık 40 yıl önce şiir yazmaya başlayan İnan'ın bugüne kadar üç şiir kitabı yayımladı, dördüncü kitabı ise basım aşamasına geldi.

Datça Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanesinin bir köşesini kütüphane haline getiren İnan, araçlarını tamire getiren vatandaşlar işlerinin bitmesini beklerken kitap okumasına da fırsat sağlıyor.

- Platonik aşkı şair yaptı

İsa İnan, AA muhabirine, 40 yıldır Datça'da yaşadığını 50 yıldır da oto tamirciliği yaptığını söyledi.

Yıllar önce bir otobüs durağında başlayan platonik aşkla şiir yazmaya başladığını anlatan İnan, meslek hayatını şiirle yoğurmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şiire ve yazmaya ilgisinin askerde de devam ettiğini belirten İnan, "Asker arkadaşımın tavsiyesiyle çok sayıda kitap okudum. İstanbul'da tüm kütüphaneleri gezerek kitap okuyup şiir yazmaya devam ettim. Gönderdiğim bir şiirin de edebiyat dergisinde yayımlanmasıyla o gün bugündür halen yazıyorum." dedi.

Bugüne kadar 3 şiir kitabı çıkardığını ve dördüncüsünün de basım aşamasında olduğunu vurgulayan İnan, tamir yaptığı sırada bazen şiir yazmak için ilham geldiğini dile getirdi.

Hem yaptığı işi hem de kitap okumayı ve şiir yazmayı sevdiğine işaret eden İnan, "Kitap okumak ve şiir yazmak benim yaşam biçimim. Kitap nerede, ben ordayım, şiir nerede ben ordayım. Bu nedenle çalıştığım yeri de şiir ve edebiyat alanına dönüştürmek istedim ve ona çevirdim. Şu an tamirhanemdeki kütüphanede 3 binin üzerinde kitap var. Buraya gelen müşteriler önce yanlış yere geldiklerini zannedip şaşırıyorlar. Sonra fikir alışverişinde bulunuyoruz." diye konuştu.