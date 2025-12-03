Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen genel kurul, yoklama ve açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

        Divan Başkanlığına Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Mürsel Özata, Divan üyeliklerine Türk Büro-Sen Şube Başkanı İskender Biçer ve Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Mustafa Topuz seçildi.

        Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını yapan başkan adayı Mehmet Ataş, mücadelelerin makam için değil sağlık çalışanlarının alın teri ve hakkı için olduğunu söyledi.

        "Önce Vatan" anlayışıyla milli ve ahlaki sendikacılığı sürdüreceklerini belirten Ataş, geçmiş dönemlerde görev yapan tüm şube yöneticilerine ve üyelere teşekkür ederek, İlçelerden ASM’lere, hastanelerden 112 istasyonlarına kadar sahada çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

        Genel Kurulda Mehmet Ataş şube başkanı olarak seçildi.

        Genel kurulda yönetim, denetim ve disiplin kurullarının faaliyet raporları okunarak ibra edildi. Ardından yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asil-yedek üyeleri ile üst kurul delegeleri seçildi.

        Toplantı, dilek ve temennilerin alınmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        Dehşet dolu saldırı! Husumetlisini ezmeye çalıştı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da hat yine patladı, sitedeki evleri su bastı
        Bodrum'da hat yine patladı, sitedeki evleri su bastı
        Bodrum'da 'engelleri kaldıran' farkındalık
        Bodrum'da 'engelleri kaldıran' farkındalık
        '81 İlde 81 Orman' projesi Muğla ile devam ediyor
        '81 İlde 81 Orman' projesi Muğla ile devam ediyor
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Bodrum'da isale hattı patladı; cadde göle döndü, evleri su bastı
        Bodrum'da isale hattı patladı; cadde göle döndü, evleri su bastı
        Kaymakam İlhan, özel öğrencileri ağırladı
        Kaymakam İlhan, özel öğrencileri ağırladı