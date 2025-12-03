Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Sağlık-Sen Muğla Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Öğretmenevi'nde düzenlenen genel kurul, yoklama ve açılışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Divan Başkanlığına Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Mürsel Özata, Divan üyeliklerine Türk Büro-Sen Şube Başkanı İskender Biçer ve Türk Tarım Orman Sen Şube Başkanı Mustafa Topuz seçildi.

Divan teşekkülünün oluşturulmasının ardından açılış konuşmasını yapan başkan adayı Mehmet Ataş, mücadelelerin makam için değil sağlık çalışanlarının alın teri ve hakkı için olduğunu söyledi.

"Önce Vatan" anlayışıyla milli ve ahlaki sendikacılığı sürdüreceklerini belirten Ataş, geçmiş dönemlerde görev yapan tüm şube yöneticilerine ve üyelere teşekkür ederek, İlçelerden ASM’lere, hastanelerden 112 istasyonlarına kadar sahada çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.