Datça'da özel eğitim öğrencilerinin el sanatları sergisi açıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde özel eğitim öğrencilerinin el sanatları sergisi Liman Sergi Salonu’nda açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim öğrencilerinin hazırladığı sergi, müzik öğretmeni Melisa Kaya yönetimindeki dinletiyle renklendi.

Programda öğrencilerin performansları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Murat Atıcı, özel eğitim alanına verilen emeği takdir ettiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, fırsat verildiğinde her bireyin kendi potansiyelinin ışığını ortaya çıkardığını ifade etti.