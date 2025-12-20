Bodrum'da "Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği Paneli" düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Yeniden Sumud ve Gazze Gerçeği Paneli" düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrum İnsani Değerler Derneğince gerçekleştirilen panele Sumud Filosu'nda yer alan Türk aktivist, Anadolu'dan Gazze'ye Platformu Başkan Yardımcısı Ayçin Kantoğlu, sanatçı Fethullah Badem ile yazar Mehmet Ercan konuşmacı olarak katıldı.

Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği panel öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kantoğlu, Yeniden Sumud'un ilk baharda yola çıkacağını söyledi.

İsrail'in son derece agresif ve saldırgan tutumuna ara vermediğine işaret eden Kantoğlu, "Ateşkese rağmen ölümlerin önüne geçilemedi. Hala beklediğimiz insani yardım koridorunu da orada açabilmiş değiliz. Sivil inisiyatif, bir kez daha Gazze'ye ulaşmanın, ablukayı kırmanın, zalim siyonistlere 'Dur!' demenin çarelerini arayacak. İlkbaharla beraber global Sumud'un tekrar yolda olacağı bilgisini de kamuoyuyla paylaştılar." diye konuştu.

Zorlu bir yolculuk yaşadıklarını anlatan Kantoğlu, şöyle konuştu:

"Gazzelilerin yaşadıklarının yanında bizimki, onlara kepçe ile içirdiklerinden bir tatlı kaşığı tattırmak gibi. Akdeniz'i fındık kabuğundan teknelerle geçiyor olmanın getirdiği ciddi bir mücadele vardı ama şikayetçi değiliz, güçlü bir düşman var ama yenilmez de değiller. Halkların iradesi, inşallah Birleşmiş Milletleri de, devletleri de bir noktada görevlerini yapma hususunda baskılayacaktır. Bizim için asıl olan elbette Filistin'in özgürlüğü ve selametidir. Daha kalabalık gitmeyi planlıyoruz. İlkinde bir milyon civarında başvuru yapılmıştı, ikincisinde daha yüksek sayıda insanın alakasını cezbedeceğini düşünüyorum. Hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde Filistin taraftarları, bu iki yıldır izledikleri soykırımın karşısında kararlı olduklarını, iradelerinden vazgeçmediklerini ve mutlak suretle Gazze'ye yardım ulaştırmak istediklerini bir kez daha ilan edecekler."

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panelde Kur'an-ı Kerim okundu, Gazze'de yaşananlara ilişkin video izletildi.