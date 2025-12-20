Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 01:04 Güncelleme: 20.12.2025 - 01:04
        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı’nda, içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından asfalt parçalanarak yolda çukur oluştu, tonlarca su ise yola ve bölgedeki arazilere aktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve zabıta ekipleri sevk edildi.

        İsale hattındaki su kesilirken, yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

        Bölgede onarım çalışması başlatıldı.

