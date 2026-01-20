Habertürk
Habertürk
        Bodrum'da kaçak iskele yıkıldı, yüzer iskeleler kaldırıldı

        Bodrum'da kaçak iskele yıkıldı, yüzer iskeleler kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan iskele yıkıldı, ön tarafında bulunan yüzer iskeleler kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 16:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 16:14
        Bodrum'da kaçak iskele yıkıldı, yüzer iskeleler kaldırıldı
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan iskele yıkıldı, ön tarafında bulunan yüzer iskeleler kaldırıldı.

        Türkbükü Mahallesi'nde balıkçı barınağının yan tarafında bulunan iskelenin kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine yıkım için çalışma başlatıldı.

        Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye gitti.

        İskelenin tahtaları söküldükten sonra iş makinesi yardımıyla yıkım işlemi gerçekleştirildi.


        İskelenin ön kısmında yer alan 6 yüzer iskelenin (ponton) de bağlantıları dalgıç yardımıyla kesilip tekneyle açığa çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

