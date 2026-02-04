Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da baba ve oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldüren, anneyi de yaralayan sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da baba ve oğlunu öldüren, anneyi yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldüren, anneyi de yaralayan sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçakla öldüren, Menderes A'nın eşi Nesrin A'yı da yaralayan G.U. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Mağdur Nesrin A. iddianamede yer alan beyanında, eski eşi olan Menderes A. ile birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Sanık G.U'nun eşinin arkadaşı olduğunu, eşinin cezaevine girdiği zamanlarda sanığın kendisine maddi destek sağladığını anlatan Nesrin A. ifadesinde şunları kaydetti.

        "Eşimin de bu durumdan bilgisi vardı. Bu süre zarfından G.U. bana aşık olduğunu söyledi ama ben kendisine kardeş gözüyle baktığımı söyledim. Bana uzun zamandır para verdiğini ve karşılık alamadığını söylediğinde de Menderes cezaevinde çıkınca paralarını geri vereceğimi söyledim. Hatırlamadığım bir tarihte G.U. kendisiyle birlikte olmamam halinde beni, çocuğumu ve Menderes'i öldüreceğini söyledi. Korktuğum için şikayetçi olmamıştım."

        Olay günü sanık ile Menderes'in evde alkol aldıklarını, sonrasında çıkan tartışmanın ardından, sanığın mutfaktan bıçak alarak Menderes'i bıçakladığını ifade eden Nesrin A, araya girmesi üzerine kendisini de sırtından bıçaklandığını dile getirdi.

        - "Defalarca bizleri bıçakladı"

        Olay sırasında evde olan oğlu Kıvanç'a kaçmasını söylediğini, oğlu koştuğu sırada sanığın onu da sırtından bıçakladığını kaydeden Nesrin A, "Sanık, bir bana bir Menderes'e bir çocuğuma saldırıyordu. Defalarca bizleri bıçakladı. Menderes ve Kıvanç'ı kontrol ettim 'Öldüler' diye bağırdım. Bunun üzerine G.U. koşarak evden ayrıldı." dedi.

        Sanık G.U. ise savunmasında, olay günü Kıvanç'ın ardından eve girdiğini, bu sırada içeride Nesrin ile Menderes'in kavga ettiğini iddia etti.

        Menderes'in kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne süren G.U, "Mutfak tezgahından aldığım bıçağı korkutmak amacıyla Menderes'e birkaç kez salladım. Sonrasını hatırlamıyorum, zaten alkollüydüm. Sinir hastasıyım ve ilaç kullanıyordum ancak ilaç kullanmayı bıraktım. Gerçekleştirdiğim olayın hala farkında değilim ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

        İddianamede, tutuklu sanığın Kıvanç A'nın ölümüne ilişkin "ağırlaştırılmış müebbet", Menderes A'nın ölümüne ilişkin "müebbet", Nesrin A'ya karşı öldürmeye teşebbüs suçundan da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        - Olay

        Terzialiler Mahallesi'nde 10 Haziran 2025'te, G.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        G.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan G.U, 11 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Rusya değil Hakkari! İş yerine böyle gidiyor!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Bodrum FK kupada sıfır çekti
        Bodrum FK kupada sıfır çekti
        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi
        Muğla'da bir öğrencinin isteği üzerine okula kamyonla kar getirildi
        Fethiyespor havlu attı
        Fethiyespor havlu attı
        Köyceğiz'de öğrencilere kar sürprizi
        Köyceğiz'de öğrencilere kar sürprizi
        18 kişinin öldüğü lastik bot faciasında sanıklara 20'şer kez ağırlaştırılmı...
        18 kişinin öldüğü lastik bot faciasında sanıklara 20'şer kez ağırlaştırılmı...
        Muğla'da "Geleceğin Temeli Aile" vurgusu
        Muğla'da "Geleceğin Temeli Aile" vurgusu