Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

        Fethiye-Üzümlü kara yolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan Selma Türkoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 4 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil dün, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, otomobilde ve hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Efe Yılmaz (3) ile Zeliha Yılmaz (60), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Çevre yolunda radar taklidi yaptılar! Akıllara durgunluk verdiler!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Fethiye'deki kazada can kaybı 3'e yükseldi
        Fethiye'deki kazada can kaybı 3'e yükseldi
        Muğla'da bilardo il şampiyonasına 72 lisanslı sporcu katıldı
        Muğla'da bilardo il şampiyonasına 72 lisanslı sporcu katıldı
        Muğla'nın nüfusu bir yılda 17 bin 680 arttı
        Muğla'nın nüfusu bir yılda 17 bin 680 arttı
        Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanan Ceylin kurtarılamadı
        Sobayı tutuşturmaya çalışırken yüzü yanan Ceylin kurtarılamadı
        Yağmurlarla dolan Bafa Gölü, dronla görüntülendi
        Yağmurlarla dolan Bafa Gölü, dronla görüntülendi
        Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen itiraz sonrası tutukla...
        Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaşan diyetisyen itiraz sonrası tutukla...