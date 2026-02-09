Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Fethiye-Üzümlü kara yolunda otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan Selma Türkoğlu, Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3'e çıkarken 4 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yıldıray Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı otomobil dün, Fethiye-Üzümlü kara yolunda, karşı yönden gelen Emin T. yönetimindeki 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, otomobilde ve hafif ticari araçta bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Efe Yılmaz (3) ile Zeliha Yılmaz (60), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

