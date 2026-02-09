Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 21:52 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Şehit Ersoy Yorulmaz Anadolu Lisesi'ndeki programda deprem tatbikatı, resim gösterisi, sunumlar ve sınıflarda sinevizyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Programa Kaymakam Murat Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Dursun Turan, İlçe Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, Datça Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Olcay Korkmaz, İskele Mahalle Muhtarı Meriç Bora, AFAD İl Temsilciliği ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri katıldı.


        Katılımcılar, deprem gerçeğine dikkat çekerek farkındalık ve eğitim ilişkisinin önemini vurguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Datça'daki meslek lisesi öğrencileri gastronomi yarışmasında dereceye girdi
        Datça'daki meslek lisesi öğrencileri gastronomi yarışmasında dereceye girdi
        Datça'da "Gençlik sizin eseriniz" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Datça'da "Gençlik sizin eseriniz" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Datça'da deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
        Datça'da deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi
        Belediyenin çevre kirliliğiyle mücadelesi devam ediyor
        Belediyenin çevre kirliliğiyle mücadelesi devam ediyor
        Köyceğiz'den Uysal, "Genç Sâda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il b...
        Köyceğiz'den Uysal, "Genç Sâda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il b...
        Muğla'da 60 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı
        Muğla'da 60 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı