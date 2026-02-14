Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Dalyan Kanalı'nda aşırı yağışlarla su seviyesi 1,5 metre yükseldi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Dalyan Kanalı'nda su seviyesi yaklaşık 1,5 metre yükselirken, bazı restoranlar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 20:52 Güncelleme: 14.02.2026 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalyan Kanalı'nda aşırı yağışlarla su seviyesi 1,5 metre yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Dalyan Kanalı'nda su seviyesi yaklaşık 1,5 metre yükselirken, bazı restoranlar su altında kaldı.

        İlçede yaklaşık 5 gündür etkili olan şiddetli yağışın ardından, Köyceğiz ilçesinden geçen Namnam ve Kargıcak çaylarının döküldüğü Dalyan Kanalı'nda su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesinin ardından Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Suyun yükselmesiyle kanalda bağlı bulunan günübirlik teknelerin bir çoğu bugün planlanan turları iptal etti. Yükselen sular kanalın kenarındaki yürüyüş yoluna kadar çıktı.

        Bölgede turizmcilik yapan ve kanal kenarındaki işletmesi su altında kalan Özay Akdoğan, AA muhabirine, son yağışlarla kanalda suların yükseldiğini ve teknelerin kıyıya daha çok yanaştığını söyledi.

        Kendisine ait restoranın yaklaşık 1 metre su altında kaldığını belirten Akdoğan, "Burada esas sebep Dalyan Kanalı'nın üzerinde bulunan balık tuzakları dalyanlar var. Bunların tıkanmasıyla birlikte kanal seviyesi normal seviyelerin daha üzerine çıktı. Yağışların çokluğu ve lodosla birlikte kanalda su seviyesi yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Hafta sonu için planlanan tekne turlarımız vardı. Yüzlerce kişi maalesef turlarını iptal etmek zorunda kaldı." dedi.

        Akdoğan, özellikle balık dalyanlarının açılamaması, su seviyesinin yüksek olması ve kanal kenarında bulunan bir çok restoranın da su altında kalması nedeniyle vatandaşların hafta sonu gezilerinden mağdur olduğunu dile getirdi.

        Akdoğan, böyle bir olayın yaklaşık 14-15 yıl önce de yaşandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza
        Bodrum'da boş araziye moloz ve atık döken kişiye 50 bin lira ceza
        Bodrum'da araziye moloz döken kişiye 50 bin lira ceza; o anlar kamerada
        Bodrum'da araziye moloz döken kişiye 50 bin lira ceza; o anlar kamerada
        Boş araziye moloz döktü, 50 bin TL ceza yedi
        Boş araziye moloz döktü, 50 bin TL ceza yedi
        Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıl...
        Muğla'da su baskını nedeniyle seranın üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıl...
        Köyceğiz'de sabah namazında buluştular
        Köyceğiz'de sabah namazında buluştular
        Köyceğiz'de 3 günde metrekareye 158 kg yağış düştü
        Köyceğiz'de 3 günde metrekareye 158 kg yağış düştü