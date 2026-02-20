Datça'da "Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme" etkinliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde "Fikir Atölyesi-Sağlıklı Beslenme" etkinliği gerçekleştirildi. Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Şeyma Ergen rehberliğinde yürütülen etkinlikte öğrenciler, sohbet ortamında sağlıklı beslenmeye dair düşüncelerini paylaştı. Daha sonra Ergen tarafından "Sağlıklı Beslenme Projesi" tanıtıldı. ​​​​​​​Etkinliğin uygulama aşamasında Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yemek Atölyesi'nde öğrenciler gruplar halinde çalışarak sağlıklı besinler üretti. Uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.​​​​​​​

