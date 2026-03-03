Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te "Gönül Sofraları" 12 bin kişiyi buluşturacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Marmaris'te "Gönül Sofraları" 12 bin kişiyi buluşturacak


        MARMARİS-Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazan ayı boyunca ilçenin 8 farklı noktasında düzenleyeceği iftar programlarıyla yaklaşık 12 bin vatandaşı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyor.

        Marmaris Merkez Camileri Derneği, ramazanda başlattıkları "Gönül Sofraları" etkinliğini sürdürüyor.

        Tepe, İçmeler, Sarıana ve Camiavlu'da iftar programlarını tamamlayan dernek, Beldibi, Armutalan, Siteler ve merkez mahallelerde sofralar kuracak.

        Her gün 250 ila 500 kişinin ağırlandığı programlarda, ramazan boyunca toplamda 12 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.

        Kadir Gecesi'ne özel olarak ise 2 bin kişilik geniş katılımlı bir iftar sofrası kurulacak.

        Dernek başkanı Bilal Gülmez, derneğin kuruluşundan bu yana sosyal yardımlaşmaya öncelik verdiğini söyledi.

        Geçen yıl 25 gün süren programlarda 6 bin 500 vatandaşı ağırladıklarını hatırlatan Gülmez, "Geçtiğimiz yıl ayrıca 2 bin aileye gıda kolisi ulaştırarak hanelerine konuk olduk. Bu yıl hayırseverlerimizin desteğiyle iftar süresini 30 güne çıkardık ve yardım ağımızı genişlettik. Tüm organizasyonumuz, Marmarisli vatandaşlarımızın katkı ve bağışlarıyla hayat buluyor. Bu anlamlı geleneği yaşatarak daha fazla gönüle dokunmayı bu yıl 12 bin vatandaşımızı aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        "Gönül Sofraları" etkinliğini 3-4 Mart Camiavlu Bayramali Cami, 5-7 Mart Beldibi Merkez Cami, 8-12 Mart, Hacı Salih Cami, 13-15 Mart Siteler Şirinyer Cami, 16-19 Mart Beldibi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        İftar sofralarında 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ikram ediliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu; 8 gözaltı
        Muğla merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu; 8 gözaltı
        Kaymakam İlhan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Kaymakam İlhan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
        Muğlaspor yararına düzenlenen panayıra vatandaşlar ilgi gösterdi
        Muğlaspor yararına düzenlenen panayıra vatandaşlar ilgi gösterdi
        Uzmanlardan kritik "ekran" uyarısı
        Uzmanlardan kritik "ekran" uyarısı
        Menteşe Belediyesi'nden kadınlara 8 Mart çağrısı
        Menteşe Belediyesi'nden kadınlara 8 Mart çağrısı