Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 34 USF 28 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.

        Otobüs şoförü, durumu fark edince aracı yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

        Ardından alev alan otobüse ilk müdahale otobüs çalışanları ile çevredekiler tarafından yapıldı.


        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


        Yangın, otobüste hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli Tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Asker eğlencesinde facia! Araçtan düştü!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        Agbadou performansıyla damga vurdu!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
        Muğla merkezli 4 ilde tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
        Uçak'tan eğitimcilere yönelik şiddete tepki
        Uçak'tan eğitimcilere yönelik şiddete tepki
        Fethiyespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-2
        Fethiyespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 0-2
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Marmaris'te "Gönül Sofraları" 12 bin kişiyi buluşturacak
        Marmaris'te "Gönül Sofraları" 12 bin kişiyi buluşturacak
        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı