Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi, güvenli şekilde karaya getirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Samanlık Plajı önlerinde 5 metrelik bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, TAHLİSİYE-5 botunca yedeklenerek tersane bölgesine getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.