Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 22:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım


        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 46 Omar Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 72 Haqi), Ahmet Aslan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Hotic, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege Bilsel), Seferi


        Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Kayode (Dk. 81 Catakovic), Faye, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 70 Recep Niyaz)


        Goller: Dk. 10 (Penaltıdan), 45+3 ve 65 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 90+4 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 29 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)


        Kırmızı kart: Dk. 53 Hotic (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Şen, Dk. 35 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Amilton, Dk. 83 Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor)





        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürüldü (2)
        Kadınlar Günü'nde eşi tarafından öldürüldü (2)
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneğince iftar programı düzenlendi
        GÜNCELLEME - Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        GÜNCELLEME - Muğla'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
        Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı
        Kadınlar Günü'nde karısını öldüren şahıs tutuklandı
        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinli...
        Muğla'da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinli...
        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti
        Maratoncu Ayhan Esen, Hırvatistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti