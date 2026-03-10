Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Bodrum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.T'nin kullandığı 35 CYH 807 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Muğla'da 19 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 19 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Direksiyon başında hayat kurtaran müdahaleye on yevmiye tutarında ödül
        Direksiyon başında hayat kurtaran müdahaleye on yevmiye tutarında ödül
        Fethiye'de 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Fethiye'de 20 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
        Köyceğiz'de ormancılık bölümü öğrencilerine seminer düzenlendi
        Köyceğiz'de ormancılık bölümü öğrencilerine seminer düzenlendi
        Muğlalı özel sporcu Oral, Türkiye Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı
        Muğlalı özel sporcu Oral, Türkiye Şampiyonası'nda 6 altın madalya kazandı
        Marmaris İçmeler'de 77 Milyon TL'lik yol çalışmasına başladı
        Marmaris İçmeler'de 77 Milyon TL'lik yol çalışmasına başladı