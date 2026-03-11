Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Cihan Ünal yeniden seçildi. Çarşı Caddesi'nde bulunan Belediye İş Hanı'ndaki dernekte gerçekleştirilen 16. genel kurulda Ünal, tek liste girdiği seçimde tekrar göreve getirildi. Seçim sonrası açıklamada bulunan Ünal, kendisini destekleyen üye ve katılımcılara teşekkür etti. Ünal, yönetim, üyeler ve Fenerbahçe taraftarıyla takımın yanında olacaklarını, takımı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

