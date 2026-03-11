Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Cihan Ünal yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 17:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ünal, yeniden göreve getirildi

        Fethiye Fenerbahçeliler Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Cihan Ünal yeniden seçildi.

        Çarşı Caddesi'nde bulunan Belediye İş Hanı'ndaki dernekte gerçekleştirilen 16. genel kurulda Ünal, tek liste girdiği seçimde tekrar göreve getirildi.

        Seçim sonrası açıklamada bulunan Ünal, kendisini destekleyen üye ve katılımcılara teşekkür etti.

        Ünal, yönetim, üyeler ve Fenerbahçe taraftarıyla takımın yanında olacaklarını, takımı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Komşu vahşetini kesik bilezikler ortaya çıkardı!
        Komşu vahşetini kesik bilezikler ortaya çıkardı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu

        Benzer Haberler

        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Muğla'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ers...
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ers...
        Marmaris Kaymakamlığı'nda "yerinde sigara bırakma polikliniği" kuruldu
        Marmaris Kaymakamlığı'nda "yerinde sigara bırakma polikliniği" kuruldu
        Marmaris'te tarihi çeşme koruma altına alınıyor
        Marmaris'te tarihi çeşme koruma altına alınıyor
        Marmarisli öğrenciler 'Avrupa'da stajımı özel yapıyorum' projesiyle Porteki...
        Marmarisli öğrenciler 'Avrupa'da stajımı özel yapıyorum' projesiyle Porteki...
        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Bodrum FK, Iğdır FK maçının hazırlıklarını tamamladı