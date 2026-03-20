Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Isparta'da çıkan tartışmada polis memuru öldü, babası ağır yaralandı

        Isparta'da bayram izni için memleketlerine gelen iki polis memuru ile babaları arasında çıkan tartışmada bir polis memuru hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4445 Sokak'ta bir market önünde havaya silah sıkıldığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Sağlık ekipleri boynundan yaralı halde bulunan baba M.A. ile polis memuru oğlu D.A'yı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

        Polis memuru D.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba M.A'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Diğer polis memuru Ö.A. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Bayram izni için memleketlerine gelen Antalya Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.A. ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru D.A. ve babaları arasında evde başlayan tartışmanın araç içerisinde devam ettiği ve silahların kullanıldığı öğrenildi.

        Olay yerinde 2 tabanca, boş kovan ve dolu fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Benzer Haberler

        Bodrum'da bayram rotası 'tarih' oldu Yerli turistler kaleye akın etti
        Bodrum'da bayramın ilk günü tarihi yerlere ziyaretçi akını
        Bodrum'da bayramlaşma programı yapıldı
        Fethiye protokolü bayram ziyaretlerinde bulundu
        Bodrum ilçe protokolü bayramlaştı
        Marmaris'te takla atan otomobil sürücüsünün kanında yüksek alkol çıktı
