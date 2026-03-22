Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da "Dur" ihtarına uymayan sürücüye 246 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 246 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

        Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Çıldır Mahallesi 170. Sokak'ta yakalandı.

        Yapılan kontrollerde sürücü K.A.K'nin alkolsüz ve ehliyetinin yeterli olduğu belirlendi. Ancak "dur ihtarına uymamak" ve "plakasız araç kullanmak" suçlarından sürücüye toplam 246 bin lira idari ceza kesildi.

        Sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulan kişinin motosikleti ise 2 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

        - Gece denetimlerinde 136 bin lira ceza

        Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 23.30-01.30 saatlerinde gerçekleştirilen sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 55 araç kontrol edildi.

        Denetimlerde eksikleri tespit edilen 3 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden toplam 136 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Bir aracın trafikten menedildiği uygulamada, 2 sürücünün alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücünün ise plakasız araç kullanmaktan sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

