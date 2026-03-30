"Dünyada yılın en iyi okçusu" seçilen Emircan Haney'in hedefi olimpiyat madalyası

DURMUŞ GENÇ - Dünya Okçuluk Federasyonunun başlattığı küresel oylamada "dünyada yılın en iyi okçusu" ödülüne layık görülen Emircan Haney, gözünü olimpiyatlara dikti.





Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya alarak şampiyon olan milli okçu Emircan Haney, "dünyada yılın en iyi okçusu" ödülünü kazanarak kariyerine yeni bir başarı daha ekledi.



Emircan Haney, AA muhabirine, geçen yıl dünya şampiyonu olarak kariyerinin en başarılı dönemini yaşadığını söyledi.



Milli takım kariyerinin 2017'de başladığını, son 5 yıldır da A Milli Takım'da görev aldığını belirten Emircan, "Ulusal ve uluslararası madalya ve derecelerim oldukça fazla. En başarılı sezonumu ise 2025'te yaşadım. Üst üste 2 madalya kazandıktan sonra dünyanın an iyi 8 sporcusu arasına katıldım. Takım arkadaşımla Çin'de Dünya Kupası Finalleri'ne katıldık. Orada dünya şampiyonu olarak ülkeme altın madalya kazandırdım. Benim için kariyerimin en başarılı sezonuydu." dedi.











-"Ülkeme bir olimpiyat madalyası kazandırmak istiyorum"





Emircan Haney, yılın başında Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından "dünyada yılın en iyi okçusu" ödülüne aday gösterildiğini ifade etti.



Bir buçuk aylık global çapta oylama süreci yaşandığını anlatan Emircan, şöyle konuştu:



“Yılın okçusu seçildiğimi öğrendim. Bu benim için kariyerimin en başarılı, en prestijli ödüllerinden biri. Yeni sezon başlamak üzere. Bu sezon geçtiğimiz başarıları katlamak, üzerine koymak için çalışıyorum. Oylama için Muğla ve Türkiye'nin birçok yerinden insanlar oy kullandı. Herkese çok teşekkür ederim. Onların sayesinde bu ödüle layık görüldüm. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota almaya inancımız tam. Görev verilirse olimpiyatlarda ülkeme bir olimpiyat madalyası kazandırmak istiyorum. Çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim."











- "Beş sporcumu o köyden milli takıma yerleştirdik"



Emircan Haney'in antrenörü Dr. Ejder Sözen ise Yatağan'ın Bencik köyünde 15 senedir hem aile hekimi hem de antrenör olarak çalıştığını söyledi.



Kendisinin amatör olarak kısa bir sporculuk deneyimi sonrasında köyde sporcu yetiştirmeye başladığını, Emircan ile başladığı hikayede 30'un üzerinde sporcunun ekibe dahil olduğunu belirten Sözen, "2017'de milli takıma girdik. O zamandan beri toplamda 5 sporcumu o köyden milli takıma yerleştirdik. Hazal'ın da adını son yıllarda çok duydunuz. Emircan üst üste 5 yıldır A Milli Takım'da." dedi.





İlk günden beri makaralı yayın olimpik branş olacağı düşüncesiyle bu yolda ilerlediklerini ifade eden Sözen, 2025'te Uluslararası Olimpiyat Komitesinin makaralı yay branşını Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na dahil ettiğini dile getirdi.





Sözen, yeni hedeflerinin Los Angeles Olimpiyatları olduğuna işaret ederek, "Her iki sporcumuz ve süreçte milli takıma dahil olacak sporcularla 2028'de ülkemizi temsil etmek ve ülkemize, şehrimize, köyümüze bir olimpiyat madalyası getirmek hedefi doğrultusunda çalışacağız." diye konuştu.





Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin her sene sonunda dağıttığı Fair Play ödüllerinde şeref diplomasının tarafına takdim edildiğinin de altını çizen Sözen, bunun şahsı adına geldiği en üst nokta olduğunu kaydetti.











- "Seçkin diğer 9 okçusuyla beraber adaydı"



Sözen, 2026'ya yeni hedeflerle girdiklerine vurgu yaparak şöyle devam etti:



"Her senenin sonunda Dünya Okçuluk Federasyonu, o yılda branşa en çok katkı sunan ve değer katan sporcular için halk oylamasıyla yılın okçusu seçimi yapıyor. Ülkemizden tek aday olarak da Emircan'ı gördük. Orada dünyanın seçkin diğer 9 okçusuyla beraber adaydı. İlk başta bizim için çok önemli bir aşamaydı. Neden kazanmayalım, çocuklar iyi düzeyde bunu yapıyordu. Arkamızda bir toplumsal destek olduğunu görüyorduk. Sadece bir takım değiliz. Biz bu çocuklarla Muğla'nın bir köyünden yola çıkarak bu noktalara geldik."





Oylamanın 40 gün kadar devam ettiğini anlatan Sözen, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe ve Yatağan belediye başkanları ile kurum müdürlerine ve kendilerini destek verenlere teşekkür etti.

