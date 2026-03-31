Datça'da huzurevi yapımı için çalışma başlatıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce Datça ilçesinde yapılması planlanan huzurevi için çalışma yürütüldü.
Giriş: 31.03.2026 - 14:33
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müdür Yardımcısı Çetin Korkmaz ile Kaymakam Murat Atıcı’yı ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Atıcı ve İl Müdürü Kütük, ilçeye huzurevi kazandırılması için hayırsever tarafından hibe edilmesi düşünülen arazide incelemelerde bulundu.
