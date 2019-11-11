Gebe okulunda babaanne ve anneannelere eğitim

Bilinçli Gebelik güvenli annelik için teorik ve uygulamalı derslere devam edilen Menteşe Belediyesi Gebe Okulunda, anne ve baba adaylarından sonra bu kez de babaanne ve anneannelere eğitim veriliyor.

Gebe okulu eğitimlerinde babaanne ve anneannelere; yeni doğan banyo, küvet banyo, göz burun göbek bakımı, alt değişimi, bebek giydirilmesi, bebek masajı, güvenli tutuş ve bebeğin gazını çıkarma konularında eğitim verildi.

Gebe okulunda eğitim alan babaanne ve anneanneleri ziyaret eden Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, bebeğin dünyaya gelmesinin ardından anne ve babalar kadar babaanne ve anneannelere de büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Başkan Yardımcısı Ersöz, “Anneanne ve babaanneler evlatların büyütülmesinde çok önemli bir role sahiptir. Özellikle çalışan ebeveynler evlatlarını anneanne ve babaanneye teslim ederler. Bebek bakımı konusunda bilinçlenen eski bilgilerini güncelleyen ve sorumluluk sahibi olarak sağlıklı bebek bakımı için eğitim alan anneanne ve babaanneleri kutluyorum” dedi.

MUĞLA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:11

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