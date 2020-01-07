Datça Belediye Meclisi, o alanla ilgili kararında direniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Datça Belediye Meclisi, o alanla ilgili kararında direniyor

DHA

- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu için boşaltılıp, 2017 yılında Muğla Valiliği'nin kararı doğrultusunda yıkılan eski hükümet konağı arazisine, emniyet müdürlüğü binasının yapılmak istenmesine karşı tepkiler sürüyor. Arazinin meydan olarak kalması isteği ile Datça Kent Konseyi'nin öncülüğünde başlatılan imza kampanyasının ardından, Datça Belediye Meclisi'nde CHP, Ak Parti ve MHP'li üyeler daha önce oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda ortak bir açıklama yaparak, söz konusu alana herhangi bir yapı yapılmasına karşı olduklarını duyurdu.

- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu için boşaltılıp, 2017 yılında Muğla Valiliği'nin kararı doğrultusunda yıkılan eski hükümet konağı arazisine, emniyet müdürlüğü binasının yapılmak istenmesine karşı tepkiler sürüyor. Arazinin meydan olarak kalması isteği ile Datça Kent Konseyi'nin öncülüğünde başlatılan imza kampanyasının ardından, Datça Belediye Meclisi'nde CHP, Ak Parti ve MHP'li üyeler daha önce oy birliği ile aldıkları karar doğrultusunda ortak bir açıklama yaparak, söz konusu alana herhangi bir yapı yapılmasına karşı olduklarını duyurdu.
Datça ilçe merkezinde, mülkiyeti Hazine'ye ait olan 5 bin 300 metrekarelik bir alanda bulunan eski hükümet konağı, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılında yapılan inceleme sonucu, olası bir depremde yıkılma riskinin bulunduğuna ilişkin verilen rapor üzerine, üç yıl önce boşaltılıp, yıkıldı. Yıkımın ardından boş kalan alan, otopark olarak kullanılmaya başlandı. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, söz konusu alana geçici bir prefabrik emniyet binası yapmak üzere Datça Belediyesi'nden ruhsat talebinde bulunması, tepkilere neden oldu. Datça Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, CHP'li Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile 10'u CHP, 3'ü Ak Parti, 2'si de MHP'li toplam 15 belediye meclisi üyesinin, ortak imzalarıyla meclise sunulan basın açıklaması okundu. 
Kentlerde meydan, park ve yeşil alanların halkın nefes aldığı sosyalleşme alanları olduğu hatırlatılan açıklamada, "Eski hükümet konağı arazisinin meydan, park ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, mevcut nüfusun gün geçtikçe artması nedeniyle bahse konu yerin meydan, altı otopark fonksiyonunun kazandırılabilmesi için ilçemizde bulunan sivil toplum örgütleri ve Kent Konseyi bu konuda gerekli duyarlığı göstererek imza kampanyası başlatmış, halkın talebini gözler önüne sermiştir" denildi.
İlçe merkezinin tam kalbinde bulunan bu alanda yapılacak olan bir meydanın, zaman içerisinde halk tarafından yaygın bir şekilde kullanılacağına dikkat çekilen açıklamada, "Kamuya ait arazilerin kullanım amaçları, yaşayan halkın ihtiyaçları doğrultusunda önceliklendirilmelidir" denilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Bizler aşağıda isimleri bulunan meclis üyeleri olarak, halkın yerelde temsilcisi olmamızdan aldığımız güç ile ilçe kamuoyumuzu yakından ilgilendiren 162 ada 42 parsel olarak Maliye hazinesine kayıtlı taşınmazda yapılması düşünülen emniyet müdürlüğü binası projesine, yani bahsi geçen alanda herhangi bir üst yapı yapılmasına karşı çekincelerimizi tüm Datça halkının bilgisine sunmayı tarih önünde görev ve sorumluluk sayıyoruz."
RUHSAT TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar basın açıklamasının okunmasından sonra, yaptığı konuşmada meclis üyelerine teşekkür ederek, konuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 21 Aralık 2019 tarihinde prefabrik bir yapı için ruhsat talebinde bulunduğunu hatırlatan Uçar, "Projeyi getirdikleri gün kendilerine söyledim. Datça Belediye Meclisi'nin, 3 Eylül 2019 tarihinde bu yerin meydan olarak düzenlenmesine karar verdiğini hatırlattım. Ruhsat vermeyeceğimi bildirdim. 15 gün içerisinde kendilerine ruhsat veremeyeceğimizi belirten yazıyı gönderdim. Bundan sonra nasıl bir gelişme olur, hep beraber izleyeceğiz" dedi.

MUĞLA

07 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Sanatevi 2019’da sanatın adresi oldu
YEREL HABERLER Kültür ve Sanatevi 2019’da sanatın adresi oldu
Aydanur Aktaş Hıra’nın ‘Bolluk ve Bereket Formülü’ isimli kitabı çıktı
YEREL HABERLER Aydanur Aktaş Hıra’nın ‘Bolluk ve Bereket Formülü’ ...
(Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa cep telefonlarına yüklenecek ‘Muğla Kent’ uygulaması ile Muğla’ya gelen milyonlarca ziyaretçiye kültür, tarih, yeme-içme, antik ve turistik tesislere ulaşma imkanı sağladı
YEREL HABERLER (Özel) ‘MuğlaKent’ ile Muğla, Cep’e taşındı Muğla ...
Bal; “Böyle bir proje Türkiye’de ilk kez yapılıyor" Proje kapsamında önümüzdeki süreçte öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlenip, çeşitli hediyeler verilecek.
YEREL HABERLER Bal; “Böyle bir proje Türkiye’de ilk kez ...
Marmaris’te “Veli Olmak” adlı seminer gerçeklşti
YEREL HABERLER Marmaris’te “Veli Olmak” adlı seminer gerçeklşti
Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya
YEREL HABERLER Kefaller Arap ülkelerine, havyarları Amerika'ya
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde üç ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı Muğla’nın ...
Bal: “Böyle bir proje Türkiye’de ilk kez yapılıyor” Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Milas Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilciliği tarafından hayata geçirilen “Ata’ya Selam Olsun Projesi” kapsamında Milas’ta eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin 400 öğrenciye Nutuk dağıtıldı. Proje kapsamında önümüzdeki süreçte öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlenip, çeşitli hediyeler verilecek.
YEREL HABERLER Bal: “Böyle bir proje Türkiye’de ilk kez ...
Milas bir Kore gazisini daha kaybetti
YEREL HABERLER Milas bir Kore gazisini daha kaybetti
Muğla Taekwondosu şampiyonlarını seçti
YEREL HABERLER Muğla Taekwondosu şampiyonlarını seçti
Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı
YEREL HABERLER Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili ...
Gözaltı sayısı 9’a çıktı Fethiye açıklarında 8 düzensiz göçmenin ölümü ile ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltı sayısı 9’a yükseldi.
YEREL HABERLER Gözaltı sayısı 9’a çıktı Fethiye açıklarında 8 ...
Muğla'da `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki
YEREL HABERLER Muğla'da `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki
Muğl'da `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki
YEREL HABERLER Muğl'da `evlilik affı´ düzenlemesi iddiasına tepki
Tesadüfen dükkanının önünden geçen market sahibi hırsızlığı önledi
YEREL HABERLER Tesadüfen dükkanının önünden geçen market sahibi ...
Bataklıkta mahsur kalan inek için seferber oldular
YEREL HABERLER Bataklıkta mahsur kalan inek için seferber oldular
Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat
YEREL HABERLER Kazada ölen çiftçinin ailesine, 50 bin lira tazminat
‘Suyun Çığlığı’ projesine yoğun ilgi Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın himayelerinde yürütülecek olan sosyal sorumluluk projesi ‘Suyun Çığlığı’ isimli proje ilk günden yoğun ilgi gördü.
YEREL HABERLER ‘Suyun Çığlığı’ projesine yoğun ilgi Menteşe ...
Yağmur suyunda mahsur kaldı Muğla’da gece saatlerinde başlayan yağış sonrası Menteşe’nin Yeniköy Mahallesindeki dere içinden geçmeye çalışan araç yağmur sularında mahsur kaldı.
YEREL HABERLER Yağmur suyunda mahsur kaldı Muğla’da gece saatlerinde ...
Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628’e ulaştı
YEREL HABERLER Muğla'da otomobil sayısı 209 bin 628’e ulaştı
Menteşe'de kadınlara “Yakın Savunma” eğitimi
YEREL HABERLER Menteşe'de kadınlara “Yakın Savunma” eğitimi
Arap turistler Marmaris'in dağlarını gezdiler
YEREL HABERLER Arap turistler Marmaris'in dağlarını gezdiler
Cumhur İttifakı belediye başkanları ve milletvekilleri Köyceğiz'de buluştu
YEREL HABERLER Cumhur İttifakı belediye başkanları ve ...
Köyceğiz’de ev yangını
YEREL HABERLER Köyceğiz’de ev yangını

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X